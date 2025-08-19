Велодорожку на Школьном бульваре в Черноголовке отремонтируют в следующем году

Жители Черноголовки, обеспокоенные состоянием велодорожки и тротуара, расположенных у торгового центра на Школьном бульваре, обратились в администрацию округа. В ответ на обращение граждан представители муниципалитета сообщили о планах по восстановлению благоустройства данной территории.

Как стало известно, восстановление велодорожки и тротуара запланировано на 2026 год, после завершения масштабного капитального ремонта теплосети, проходящей в этом районе. В администрации подчеркнули, что крайний срок окончания работ по модернизации теплотрассы на участке Школьного бульвара установлен на 30 декабря 2025 года.

Масштабный капитальный ремонт теплосетей в округе был начат в еще в 2024 году. В рамках этого проекта уже проведены работы по замене труб на улицах Лесная, проезде Строителей, на Первой улице и других участках. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершение капитального ремонта теплосети на Школьном бульваре позволит приступить к восстановлению велодорожки и тротуара.