Живущей в Можайском округе труженице тыла Анне Сироткиной исполнился 101 год

Жительница поселка Спутник, вдова участника Великой Отечественной войны и труженица тыла Анна Сироткина отметила свой 101-й день рождения. Именинница призналась, что намерена жить еще очень долго.

Анна Георгиевна родилась в многодетной крестьянской семье во Владимирской области. Незадолго до войны вышла замуж, но в первые дни 1941 года супруг и отец Анны ушли на фронт. 20-летней девушке, до этого работавшей в местном колхозе, пришлось пересесть на трактор и работать от зари до зари, чтобы спасти свою большую семью от голода.

Общий стаж работы ветерана сельскохозяйственного труда составляет 30 лет, восемь из них — в колхозной тракторной бригаде. Анна Сироткина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Муж Анны, вернувшись после многолетнего плена, рано умер. Детей у пары не было, и Сироткина переехала к своим родственникам в поселок Спутник под Можайском, где ей очень понравилось.

Долгожительница хорошо знает, как в таком возрасте сохранить оптимизм, ясность ума и физические силы. «Дело не только в хороших генах. Я много лет работала и никогда себя не жалела, трудилась с полной отдачей. Все продукты на нашем столе были натуральными. Кроме того, старалась не глотать лишние лекарства, если вдруг заболевала, лечилась народными методами», — поделилась секретом долголетия Анна Георгиевна.