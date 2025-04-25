Вечный огонь в Раменском проверили и почистили

В преддверии празднования Дня Победы специалисты «Мособлгаза» провели плановое техническое обслуживание Вечного огня, расположенного в Раменском. Ключевой задачей специалистов было обеспечение бесперебойной работы мемориального комплекса и сохранение священного пламени, поэтому работы проводились без прерывания его горения.

Пламя Вечного огня было временно перенесено на резервный факел, пока проводились необходимые технические работы, и возвращено на место сразу после их завершения.

Принцип работы Вечного огня схож с обычной газовой плитой, однако пламя имеет характерный желтый цвет. Это обусловлено использованием специальных горелок, разработанных для создания именно такого оттенка пламени.

«Цвет пламени Вечного огня имеет принципиальное значение. Поэтому в конструкции используются специальные горелки, которые придают пламени желтый цвет», — сообщила инженер Раменской районной эксплуатационной службы АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Татьяна Дубровина.