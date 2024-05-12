Вечный огонь появился в поселке Мишеронский в Шатуре | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 12:26 Вечный огонь появился в поселке Мишеронский в Шатуре Телеканал «360»

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В поселке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь в День Победы. Его частицу привезли из Иерусалима.

Символ народной памяти о павших героях появился здесь по инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Шатура Алексея Артюхина. На фронт из поселка Мишеронский ушли 530 человек — это каждый пятый житель. Более 300 погибли на полях сражений.

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Ветеран, награжденный орденом Отечественной войны II степени, Владимир Городисский стал почетным гостем на мероприятии. Владимир Еремеевич встретил начало войны в возрасте 15 лет, когда в бой отправились его отец и старший брат, последний из которых увеличил свой возраст на год для участия в боевых действиях. К сожалению, оба они не вернулись домой. Владимира в 1944 году призвали на фронт после обучения в школе запасного стрелкового полка в качестве наводчика противотанкового оружия, и он принял участие в освобождении Румынии.

«Я рад, что имею возможность присутствовать при такой торжественной обстановке. Желаю, чтобы вы никогда не забывали ту тяжелую войну, которую пришлось нам пройти. Мы победили», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Городисский.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших, а затем возложили цветы к мемориалу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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