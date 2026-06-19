Вечером 19 июня загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов

Вечером 19 июня в Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что уровень загруженности дорог в регионе составляет 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Ярославском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В Минтрансе настоятельно рекомендовали водителям не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, чтобы избежать дорожных инцидентов.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.
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