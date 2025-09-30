Вечерние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 30 сентября

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 30 сентября. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Заторы также наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

