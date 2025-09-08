Качественные дороги и сети. Воробьев рассказал о новых стандартах застройки ИЖС в Подмосковье

Ежегодно 160 тысяч жителей Подмосковья переезжают в частные дома. В регионе две тысячи коттеджных поселков и более 12 тысяч СНТ. Губернатор Андрей Воробьев поручил сделать их еще более комфортными и безопасными.

С 2022 года две трети нового жилья в Подмосковье — частные. На такую недвижимость есть высокий запрос, и он растет ежегодно. Как отметил губернатор, важно создавать в поселках и СНТ комфортные условия: обустраивать там дороги, проводить благоустройство и строить надежные коммуникации.

«Видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаума, газ, электричество, благоустройство — все эти темы нуждаются в регулировании, чтобы не впадать в „коттеджное рабство“», — сказал губернатор.

Он отметил, что дороги и сети в таких населенных пунктах должны не принадлежать частному собственнику, а быть в общем владении. Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме.

Следующим важным шагом станет принятие стандарта проектирования и застройки ИЖС — он будет предусматривать всю необходимую инфраструктуру с дорогами, инженерными сетями и ливневками.