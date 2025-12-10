Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 7 баллов 10 декабря

Пробки на дорогах Подмосковья составили семь баллов вечером 10 декабря. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об усилении автобусных маршрутов в Подмосковье. По его словам, парк машин обновляется преимущественно техникой, произведенной на Ликинском автобусном заводе.