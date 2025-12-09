Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов 9 декабря

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 9 декабря. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Пятницком, Киевском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение также затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД и дистанцию, быть предельно внимательными, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал  об усилении автобусных маршрутов  в Подмосковье. По его словам, парк машин обновляется преимущественно техникой, произведенной на Ликинском автобусном заводе.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте