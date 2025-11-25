Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 25 ноября

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 25 ноября. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Заторы также наблюдаются на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве уточнили, что до вечера 26 ноября в регионе ожидается снег и гололедица. На этом фоне водителей призвали не ездить на летней резине и быть предельно внимательными за рулем. При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо звонить по номеру 112.

Ранее Андрей Воробьев доложил о планах по развитию Подмосковья Марату Хуснуллину. По его словам, в регионе уже завершили годовой план по ремонту дорог.