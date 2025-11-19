«Команда держит высокую планку». Андрей Воробьев доложил о планах по развитию Подмосковья Марату Хуснуллину

С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию более 10 миллионов квадратных метров жилья. Это на 4% больше, чем за такой же период прошлого года. Кроме того, в регионе уже завершили годовой план по ремонту дорог. Итоги реализации этих важных проектов губернатор Андрей Воробьев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

«Команда Подмосковья держит высокую планку. Обсудили ключевые направления, в первую очередь — ввод жилья и развитие дорог», — отметил Хуснуллин.

В Подмосковье реализуют сразу несколько важных дорожных проектов. Среди них — реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь» с 66-го по 84-й километр. Отрезок расширят до шести полос.

Еще один важный объект — транспортная развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе. В рамках проекта уже реконструировали участок трассы А-107 «Московское малое кольцо».

«Такие проекты — это системное развитие инфраструктуры, которое напрямую влияет на комфорт и безопасность поездок. В целом Подмосковье активно развивается. Обсудили с Андреем Юрьевичем дальнейшие планы — останавливаться на достигнутом нельзя», — написал Хуснуллин в Telegram-канале.