Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 24 ноября

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 24 ноября. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Затор также наблюдаются на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД и скоростной режим, а также держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее Андрей Воробьев доложил о планах по развитию Подмосковья Марату Хуснуллину. По его словам, в регионе уже завершили годовой план по ремонту дорог.