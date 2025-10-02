Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 2 октября

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 2 октября. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах застройки ИЖС в Подмосковье. По его словам, дороги и сети в данных населенных пунктах должны принадлежать не частному собственнику, а быть в общем владении. Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме.