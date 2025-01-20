Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 3 балла 20 января
Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 20 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском и Носовихинском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение также затруднено на Пятницком и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, а также избегать резких маневров из-за возможного гололеда.
Напомним, ранее сообщалось, что «Автодор» заготовил 230 тысяч тонн хлоридов и 296 тысяч тонн песко-соляной смеси для обработки дорог зимой.
«Миротворец и объединитель» Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию
Жители Можайска отметили 83-ю годовщину освобождения города от фашистов
Америка прежде всего. Трамп сделал первые заявления на посту президента США
Годовалого ребенка из запертой квартиры освободили в поселке Колычево
Трамп по традиции дал клятву соблюдать Конституцию США
Жители Богородского округа побывали на экскурсии в сыроварню в Истре
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте