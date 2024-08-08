Вечерние пробки в Подмосковье 8 августа составили 4 балла

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 8 августа. Движение затруднено в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском и Дмитровском шоссе.

Пробки также наблюдаются на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. В Минтрансе региона призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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