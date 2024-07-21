Вечер в честь музея «Усадьба Мураново» прошел в библиотеке Мытищ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В библиотеке Мытищ прошел вечер, посвященный музею-заповеднику «Усадьба Мураново». Особыми гостями встречи стали сотрудники музея Ольга Корнеева и Сергей Гущин.

Ольга Корнеева поделилась увлекательной историей создания музея, раскрыла тайны его коллекций, ведь усадьба принадлежала знаменитым представителям русской творческой интеллигенции, а сам музей гордится свыше 28 тысячами подлинных экспонатов.

Поэтическая часть встречи погрузила слушателей в мир стихов Федора Тютчева и Евгения Баратынского, блестяще исполненных Сергеем Гущиным.

Также сотрудники музея пригласили всех любителей фольклора 27 и 28 июля на мероприятие «Поле фолка в Мураново».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

Париж — нечто среднее между концлагерем и осажденной крепостью

Мем, психология и миллиардный прокат. В чем феномен «Головоломки-2»

Темная сторона белых пятен. Чем грозит витилиго сыну Ким Кардашьян

Спектакль-концерт «Бедные люди» прошел на фестивале Достоевского в Зарайске

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте