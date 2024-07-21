Вечер в честь музея «Усадьба Мураново» прошел в библиотеке Мытищ
В библиотеке Мытищ прошел вечер, посвященный музею-заповеднику «Усадьба Мураново». Особыми гостями встречи стали сотрудники музея Ольга Корнеева и Сергей Гущин.
Ольга Корнеева поделилась увлекательной историей создания музея, раскрыла тайны его коллекций, ведь усадьба принадлежала знаменитым представителям русской творческой интеллигенции, а сам музей гордится свыше 28 тысячами подлинных экспонатов.
Поэтическая часть встречи погрузила слушателей в мир стихов Федора Тютчева и Евгения Баратынского, блестяще исполненных Сергеем Гущиным.
Также сотрудники музея пригласили всех любителей фольклора 27 и 28 июля на мероприятие «Поле фолка в Мураново».
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