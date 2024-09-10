Вечер памяти жертв фашизма пройдет в театре «Наш дом» в Химках

В память о жертвах фашизма актеры театра «Наш дом» в Химках прочтут стихи и отрывки из прозы. Патриотическое мероприятие проведут 10 сентября.

Патриотические стихи и отрывки из военное прозы прозвучат со сцены театра «Наш дом». Ведущей на мероприятии выступит актриса Елена Сачук.

«Важно помнить свою историю, чтобы не допустить повторения трагедии. Сегодня воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти у подрастающего поколения приобретают особое значение. Мы должны помнить о подвиге наших предков, которые отдали свои жизни за свободу и независимость родины, и передавать эту память будущим поколениям», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам из отряда добровольцев БАРС.

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