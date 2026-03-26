Вечер памяти Леонида Утесова прошел в Химках

22 марта в Доме культуры «Фирсановка» состоялся творческий вечер, приуроченный ко дню рождения знаменитого эстрадного певца. Химчане собрались, чтобы поговорить о вкладе артиста в Великую Победу и о том, как культура воспитывает патриотизм.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева рассказала зрителям малоизвестный, но важный факт из биографии музыканта.

«Когда началась война, Утесову было 46 лет. Возраст не подлежал мобилизации. Но он считал себя призванным до последнего дня. Его оркестр дал сотни концертов на передовой и в тылу. А еще коллектив артиста перевел средства в Фонд обороны. На них построили два истребителя», — подчеркнула Олеся Климачева.

Зрителям рассказали о творческом пути артиста, особое внимание уделили его концертной деятельности в годы войны. Оркестр Утесова не прекращал гастролей — музыканты выступали на бронепоездах, аэродромах и в только что освобожденных городах.

В концертной части вечера выступили профессиональные коллективы и юные жители округа. Взрослые и дети исполнили патриотические композиции, многие из которых входили в репертуар Леонида Утесова.

Муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов напомнил, основная задача таких встреч — укрепить связь между жителями разных возрастов через общие ценности и совместное творчество.