Вечер памяти краеведа Юрия Князева прошел в Мытищах

Встреча, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося историка, преподавателя, краеведа и кандидата исторических наук Юрия Августовича Князева прошла в Мытищинском историко-художественном музее. Краеведы и гости музея смогли обсудить жизнь и значимый вклад Юрия Августовича Князева в развитие истории Мытищ и всей страны.

Юрий Князев большую часть своей жизни посвятил Мытищам, где он проживал и активно работал. Ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Мытищинского района» в 2001 году, что стало признанием его заслуг перед городом и его жителями.

Он является автором более тридцати статей, посвященных историко-краеведческой тематике, а также двухсот публикаций в периодических изданиях Московской области и Мытищинского района. Среди его работ выделяется очерк «Мытищи», который вошел в сборник «Города Подмосковья». Книги Юрия Князева стали настоящими настольными изданиями для жителей Мытищ, а в школах округа их используют для изучения истории родного края.

Гости смогли задать интересующие вопросы и обсудить важные исторические темы. Программа встречи также включала знакомство с краеведческим архивом и книгами. Все гости остались довольны полезной встречей и получили только теплые эмоции от почетного гражданина Мытищ.