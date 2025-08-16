Вечер памяти конструктора Сергея Крюкова прошел в Химках

Во Дворце культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка прошел вечер памяти, посвященный дню рождения выдающегося конструктора и советского инженера Сергея Крюкова. Гости собрались, чтобы вспомнить его вклад в развитие отечественной науки и обсудить роль российских разработок в покорении космоса.

К встрече присоединился депутат Руслан Шаипов, отметивший, что творческое наследие Крюкова — символ инженерного подвига своего времени, а созданные им системы управления космическими аппаратами стали основой для многих полетов, которыми гордится страна.

Организаторы напомнили, что Сергей Крюков — советский инженер, разработавший ключевые системы управления для пилотируемых кораблей и автоматических станций; его решения легли в основу ряда современных космических технологий.