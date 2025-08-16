Вечер памяти конструктора Сергея Крюкова прошел в Химках
Во Дворце культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка прошел вечер памяти, посвященный дню рождения выдающегося конструктора и советского инженера Сергея Крюкова. Гости собрались, чтобы вспомнить его вклад в развитие отечественной науки и обсудить роль российских разработок в покорении космоса.
К встрече присоединился депутат Руслан Шаипов, отметивший, что творческое наследие Крюкова — символ инженерного подвига своего времени, а созданные им системы управления космическими аппаратами стали основой для многих полетов, которыми гордится страна.
Организаторы напомнили, что Сергей Крюков — советский инженер, разработавший ключевые системы управления для пилотируемых кораблей и автоматических станций; его решения легли в основу ряда современных космических технологий.
О преемственности инженерных традиций рассказал заслуженный конструктор России, член Академии технологических наук Валерий Юдин. Его многолетняя работа включает десятки изобретений, отраслевых стандартов и научных публикаций, которые продолжают применяться в космической отрасли.
Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула значимость местных специалистов: по ее словам, в Химках работают конструкторы, чьи разработки востребованы в передовых направлениях техники, и их нужно поддерживать, чтобы сохранить и развивать начатые легендарными инженерами традиции.
Муниципальный депутат Алексей Федоров напомнил, что цель инициативы — сохранять историческую память и укреплять связь между поколениями жителей.