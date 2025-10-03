Вечер отдыха ко Дню пожилого человека прошел во Фрязине

В первый день октября в наукограде по доброй традиции чествовали представителей старшего поколения. Праздник состоялся в центре культуры и досуга «Факел».

Глава городского округа Дмитрий Воробьев вместе с депутатами и общественными деятелями города поздравил фрязинцев «серебряного» возраста и выразили благодарность за их неоценимый вклад в благополучие семей, развитие родного города, области и страны.

«Это прекрасная возможность для того, чтобы выразить нашим людям, нашим ветеранам глубокое уважение и почтение. Потому что, действительно, этот золотой возраст, в котором находятся наши долголеты, дает им возможность для активного проведения жизни и энергичного восприятия тех нововведений, которые происходят в городском округе», — сказал руководитель муниципалитета.