Вечер отдыха ко Дню пожилого человека прошел во Фрязине
В первый день октября в наукограде по доброй традиции чествовали представителей старшего поколения. Праздник состоялся в центре культуры и досуга «Факел».
Глава городского округа Дмитрий Воробьев вместе с депутатами и общественными деятелями города поздравил фрязинцев «серебряного» возраста и выразили благодарность за их неоценимый вклад в благополучие семей, развитие родного города, области и страны.
«Это прекрасная возможность для того, чтобы выразить нашим людям, нашим ветеранам глубокое уважение и почтение. Потому что, действительно, этот золотой возраст, в котором находятся наши долголеты, дает им возможность для активного проведения жизни и энергичного восприятия тех нововведений, которые происходят в городском округе», — сказал руководитель муниципалитета.
Особую обстановку вечера создали выступления талантливых исполнителей и коллективов учреждений культуры города. Участники концерта исполнили любимые хиты прошлых лет, которые не оставили равнодушными никого из присутствующих. На сцене царила особая атмосфера тепла и уюта, а зрители подпевали знакомым мелодиям и делились воспоминаниями о былых временах.
Вечер стал настоящим подарком для пожилых людей, подарив им радость общения, приятные эмоции и ощущение заботы со стороны общества. И еще раз напомнил о важности уважения к старшим поколению и необходимости дарить тепло и внимание тем, кто посвятил свою жизнь труду и воспитанию молодых поколений.