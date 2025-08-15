Вечер музыки и поэзии прошел в парке в Павловском Посаде

Мероприятие в городском парке организовали местное отделение «Молодой гвардии» и активисты Молодежного парламента Павлово-Посадского округа. Музыка и поэзия объединили всех присутствующих на вечере гостей.

Команда Молодежного парламента подарила администрации парка поэтический сборник блокадницы Земфиры Матяшевой. Поэтесса в своих стихах рассказывает о детстве в военные годы, эвакуации, жизни в Ленинграде во время блокады и многом другом. Книгу «От блокадницы потомкам» помогли выпустить молодые активисты в рамках проекта «История в стихах».

Вечер продолжился чтением авторских и любимых стихотворений участников, а также совместным исполнением песен под гитару.

Организаторы поблагодарили всех участников и администрацию городского парка за создание комфортных условий.

Следующий музыкально-поэтический вечер планируют провести в городском парке в конце августа.