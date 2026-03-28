Вечер ко Дню войск Национальной гвардии прошел в Химках

Торжественное мероприятие состоялось 26 марта в дошкольном отделении гимназии № 23. Участниками стали воспитанники, педагоги и муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов.

Гостям рассказали об истории создания войск правопорядка, традиции которых уходят корнями в эпоху императорской России и продолжаются в современной структуре.

Руслан Шаипов подчеркнул, что люди, выбравшие службу в Росгвардии, ежедневно демонстрируют пример мужества, обеспечивают безопасность государства, защищают важнейшие объекты и вносят вклад в обороноспособность страны.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что сегодня росгвардейцы обеспечивают порядок в освобожденных населенных пунктах, защищают жителей, берут под охрану критически важную инфраструктуру, сопровождают колонны с гуманитарной помощью, доставляют продукты и лекарства.

Кульминацией вечера стало выступление воспитанников дошкольного отделения, исполнивших композицию «Бравые ребята».