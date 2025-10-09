Вечер ко дню рождения Сергея Есенина прошел в Мытищах

Тематический вечер в культурно-информационном центре «Леонидовка» посвятили 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Гости концерта «Без России меня бы не существовало» услышали самые известные стихотворения автора, которые сопровождались архивными фотографиями и видеоматериалами о жизни и творческом пути поэта.

Чтение стихов сопровождалось инструментальной музыкой, чтобы усилить эмоциональное воздействие. Мелодии отражали настроение есенинских строк и создавали неповторимую атмосферу сопричастности к поэтическому миру.

Мероприятие стало своеобразным общением с поэтическим наследием Есенина, которое позволит по-новому взглянуть на глубину и откровенность его стихотворений, наполненных светлой грустью и необъятной любовью к Родине.

«Он — наш поэт. Наша совесть и отражение. Наш голос и патриотизм», — подчеркнула ведущая вечера, методист Ольга Капустина.