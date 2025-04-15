Вечер к 100-летию композитора Людмилы Лядовой прошел в Лосино-Петровском

Музыкальный салон «Молодость души» прошел в Доме культуры в деревне Корпуса в Лосино-Петровском. Артисты исполнили песни композитора Людмилы Лядовой.
Музыкальный салон посвятили 100-летию композитора Людмилы Лядовой. Участники насладились музыкой, узнали много интересного о ее жизненном пути и удивительной личности.
«Музыкальный салон стал настоящим праздником для всех любителей искусства и поклонников ее творчества. Спасибо всем, кто пришел и разделил с нами этот особенный день! Ждем вас на следующих мероприятиях!» — сказали организаторы.
Участники концерта поблагодарили работников Дома культуры за организацию мероприятия. Они отметили, что отлично провели время и узнали много нового.
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