Вечер к 100-летию композитора Людмилы Лядовой прошел в Лосино-Петровском

Музыкальный салон «Молодость души» прошел в Доме культуры в деревне Корпуса в Лосино-Петровском. Артисты исполнили песни композитора Людмилы Лядовой.

Музыкальный салон посвятили 100-летию композитора Людмилы Лядовой. Участники насладились музыкой, узнали много интересного о ее жизненном пути и удивительной личности.

«Музыкальный салон стал настоящим праздником для всех любителей искусства и поклонников ее творчества. Спасибо всем, кто пришел и разделил с нами этот особенный день! Ждем вас на следующих мероприятиях!» — сказали организаторы.

Участники концерта поблагодарили работников Дома культуры за организацию мероприятия. Они отметили, что отлично провели время и узнали много нового.