Вечер для пенсионеров прошел в деревне Чемодурово в Воскресенске

Мероприятие для участников проекта «Активное долголетие» провели 26 августа на базе центра культуры и творчества «Истоки». Встречу посвятили Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам.

Присутствующие погрузились в атмосферу народных гуляний. Для них провели познавательную викторину «Ореховая», в ходе которой участники продемонстрировали знания о происхождении и свойствах орехов, а также об их значении в русском фольклоре.

Большой интерес вызвали подвижные игры и традиционные забавы, которые позволили проявить ловкость и сообразительность и погрузиться в дух старинных русских торжеств.

Завершился вечер чаепитием с ароматным яблочным пирогом — символическим угощением в честь Яблочного Спаса. Участники обменивались воспоминаниями о семейных традициях празднования Спасов, которые передаются из поколения в поколение. Праздник напомнил о дарах августовской поры и объединил всех за общим столом.