Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров о госуслугах 1 июля
В среду, 1 июля, специалисты Минтранса Московской области проведут серию вебинаров, чтобы помочь заявителям разобраться в услугах, предоставляемых на региональном портале госуслуг. На вебинарах можно будет узнать, как правильно подать документы, какие есть требования для получения услуги и какие ошибки чаще всего допускают при подаче заявок.
Заявители могут предварительно зарегистрироваться на интересующие их вебинары. Специалисты ответят на вопросы и расскажут, как избежать распространенных ошибок при подаче заявок.
Список тем вебинаров и ссылки для подключения:
- Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00;
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00;
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00;
- Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования— с 13:00 до 14:00.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале в «Макс».