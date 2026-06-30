Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров о госуслугах 1 июля

В среду, 1 июля, специалисты Минтранса Московской области проведут серию вебинаров, чтобы помочь заявителям разобраться в услугах, предоставляемых на региональном портале госуслуг. На вебинарах можно будет узнать, как правильно подать документы, какие есть требования для получения услуги и какие ошибки чаще всего допускают при подаче заявок.

Заявители могут предварительно зарегистрироваться на интересующие их вебинары. Специалисты ответят на вопросы и расскажут, как избежать распространенных ошибок при подаче заявок.

Список тем вебинаров и ссылки для подключения:

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