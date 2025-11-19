Вебинар по новому «Уроку цифры» проведут для учителей Подмосковья 20 ноября

Онлайн-вебинар для учителей проведут для учителей информатики 20 ноября. Его посвятят новому уроку цифры о нейросетях и цифровой безопасности, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Новый урок подготовили эксперты Яндекса. Он расскажет ученикам о развитии ИИ-ассистентов — от первых нейросетевых моделей до современных систем. Участники узнают о том, почему важно сохранять критическое мышление при работе с искусственным интеллектом.

Учителям покажут готовые сценарии уроков и методические материалы. Им дадут советы о том, как вовлечь ребят в занятие и обсудить с ними сложные темы простым языком.

Присоединиться к вебинару можно будет 20 ноября в 10:00 по ссылке.