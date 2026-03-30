Вебинар о маркерах радикализации подростков прошел в Подмосковье

Центр инноваций социальной сферы Московской области 27 марта 2026 года провел онлайн-мероприятие. Вебинар был посвящен диагностике визуальных и поведенческих признаков радикализации среди подростков. Участие приняли более 150 специалистов — руководители и сотрудники Семейных центров помощи семье и детям, а также представители социальной защиты региона.

Михаил Агафонов, преподаватель Центра инноваций социальной сферы и эксперт по юридической психологии, подчеркнул важность темы: «В условиях современных вызовов ранняя диагностика радикализации у детей и подростков становится ключевым фактором предотвращения трагедий». Он отметил, что определение видимых и поведенческих сигналов позволяет специалистам оперативно реагировать, защищать подростков от роковых ошибок и повышать эффективность работы всей социальной службы.

Участники получили методические материалы, в которых рассказывается, как распознать тревожные маркеры в поведении подростков. Рекомендации включают анализ изменений в поведении, идеологических проявлений, активности в интернете, эмоциональных изменений и символики.

Разработчики рекомендаций подчеркнули важность комплексного подхода к оценке риска для каждого конкретного случая. В зависимости от результатов оценки должен быть сформирован план действий, включающий различные меры поддержки и вмешательства.