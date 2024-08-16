Вблизи новой областной больницы в Ольгино в Балашихе обустроят дороги

Для проезда к новой областной больнице в Ольгино городского округа Мытищи построят дорожно-транспортную инфраструктуру. Запустят новые автобусные маршруты от станции МЦД-4, также обновят дорогу, совмещенную с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду, трассу М-12 и Южно‑Лыткаринскую автодорогу.

Многопрофильное медицинское учреждение в Ольгино оснастят новейшим оборудованием. Здесь откроют амбулаторное и стационарное отделения с экстренным приемом пациентов.

Также разовьют дорожно-транспортную инфраструктуру для проезда к клинике. Для удобства жителей запустят новые маршруты от станции МЦД-4. До открытия больницы реконструируют Носовихинское шоссе и прилегающие улицы.

«Очень важно проработать логистику, подъездные маршруты, дороги. Это и расширение существующих транспортных магистралей, начиная с Носовихинского шоссе и до съезда на новое Лыткаринское шоссе, которое будет к этому году завершено. Также следует модернизировать городские дороги, чтобы в такой значимый объект, самый крупный медцентр Московской области, могли добираться жители не только Балашихи, но и других городов области», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Клиника рассчитана на 1100 коек. Там обустроят отдельный сердечно-сосудистым центр для помощи больным с острым коронарным синдромом, отделения реанимации и интенсивной терапии. Центр оснастят 30 медицинскими аппаратами: томографами, аппаратами МРТ и ангиографами.

Этот масштабный проект реализуют при поддержке президента Российской Федерации. Закладной камень в основание крупнейшей областной больницы в Балашихе заложили в марте этого года. Тогда в церемонии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Напомним, в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

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