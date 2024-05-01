01 мая 2024, 13:17
«Начали приводить все в порядок». Андрей Воробьев — о благоустройстве в Черноголовке
Воробьев: территорию у Южного озера разделят на три функциональные зоны
Территорию у Южного озера в Черноголовке приведут в порядок к середине июля. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Глава Подмосковья посетил Черноголовку. Южное озеро — одно из любимых мест для отдыха жителей наукограда.
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«Здесь в прошлом году мы начали приводить все в порядок. По плану должны закончить в августе, но строители уверены, что успеют завершить все к середине июля», — подчеркнул губернатор.
По концепции территорию разделят на три функциональные зоны. В пляжной установят раздевалки, вышку спасателя и детский комплекс для игр. У пирса возведут амфитеатр с местом для творческих выступлений. Берег у озера укрепят, также там появятся места для зимней рыбалки.
В спортивной зоне оборудуют площадку для игры в баскетбол и стену для большого тенниса. Сейчас готова трасса для бега в летнее время и лыжных гонок — в зимнее. В прогулочной зоне сделают места для отдыха, со стороны Центральной улицы установят красивую входную группу. Там уже проложили асфальтовые дорожки.
«Также по территории парка сделаем велодорожку, уставим скамейки, новое освещение, туалеты и камеры видеонаблюдения, жители смогут пользоваться wi-fi», — добавил Воробьев.
Ранее губернатор сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. Например, в Серпухове капремонт школы № 11 завершился на 46%.
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Андрей Воробьев
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