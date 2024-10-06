Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил двух учителей из Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил двух педагогов из Балашихи, признав их лучшими учителями-предметниками в регионе. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Подмосковья в преддверии Дня учителя.

Среди победителей губернаторской премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» стали Елена Николенко — учитель изобразительного искусства Балашихинского лицея и Елена Капустина — учитель технологии средней школы № 15 имени Героя РФ А. В. Буриличева.

«Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму. Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице все команды, которые стоят за вами», — отметил Андрей Воробьев, поздравляя педагогов с наступающим праздником.

Ежегодный конкурс «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» проводится в Московской области с целью развития творческого потенциала педагогов и их поощрения. Победители в каждой из номинаций получают дипломы и премии губернатора по 300 тысяч рублей.

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