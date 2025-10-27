В Подмосковье продолжается программа благоустройства общественных пространств. Это долгосрочный проект, направленный на обновление и восстановление парков, скверов и других мест отдыха, которые делают города красивыми и удобными для жизни. Особое внимание уделяют лесопаркам — их в Московской области уже более 40. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас важно не только создавать новые объекты, но и соблюдать стандарт их содержания.

Воробьев поблагодарил директоров парков, которые с энтузиазмом занимаются своей работой. Он подчеркнул, что успех измеряется количеством посетителей, развитием малого бизнеса и проведением спортивных мероприятий. По его словам, регион финансирует популярные у жителей лесопарки, чтобы сделать их современными, благоустроенными и комфортными для отдыха.

«Я очень надеюсь, что и в следующих годах мы будем также получать положительные отзывы, благодарности от тех общественных пространств, от тех мест, которыми мы занимаемся», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил о модернизации более 700 детских игровых площадок в Подмосковье в этом году. По его словам, для ребят создадут комфортные и безопасные пространства, где можно будет проводить время с интересом и пользой.