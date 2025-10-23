Сегодня 12:34 «Проводить время с интересом и пользой». Андрей Воробьев — о модернизации детских площадок в Подмосковье Андрей Воробьев: еще 700 детских площадок модернизируют в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Благоустройство

Дети

Андрей Воробьев

Более 700 детских игровых площадок обновят в Подмосковье в этом году. Модернизация охватит все округа региона. Там создадут комфортные и безопасные пространства, где ребята смогут проводить время с интересом и пользой, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

С начала года в Подмосковье обустроили 704 новые детские площадки, а до конца октября модернизируют еще 31. Каждую из них предварительно согласовывают с жителями. «Стараемся делать так, чтобы дети могли с интересом и пользой проводить время. Поэтому, помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаем тематические комплексы: например, про космос, географию или физику. Ребенок играет и в то же время узнает что-то новое, развивается», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Наро-Фоминске обновили игровую зону на улице Калинина. Ее и площадку в Кубинке оформили в тематике «Путешествие». Ребята уже оценили яркий и современный дизайн, а также элементы, которые помогают развивать воображение и ловкость.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В микрорайоне Дзержинец в Пушкино заработала площадка «Атом». Во время игр ребята могут узнать много нового о частицах, электронах и протонах. Так, проведенное во дворе время будет еще более полезным. «Понимаем, что самое важное для каждой семьи — это безопасность, поэтому площадки оборудуем мягким покрытием, ограждениями, обязательно освещение и камеры. Все это нужно для того, чтобы там было комфортно, спокойно, интересно и малышам, и родителям», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Новые игровые комплексы также появились на Носовихинском шоссе в Реутове, на улице Гагарина в Щелкове и других местах.