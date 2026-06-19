Варианты решения проблемы с парковками обсудили с жителями в Химках

В микрорайоне Подрезково 17 июня состоялась встреча с жителями дома № 3 на улице Игоря Жаринова. Основной темой обсуждения стала нехватка парковочных мест и возможные способы увеличения парковочного пространства во дворе.

Проблему обсудили жители многоквартирного дома, лидер «Движения общественной поддержки» Денис Беляев и муниципальный депутат Татьяна Кавторева. По словам собственников, в вечерние часы свободных мест для автомобилей практически не остается. Из-за этого часть машин размещается на газонах и пешеходных дорожках, что вызывает неудобства для жителей и осложняет передвижение по дворовой территории.

«Встречи с жителями — это не просто формат, а необходимость. Люди должны знать, что их слышат, а проблемы не остаются без внимания. Только в открытом диалоге рождаются решения, которые действительно работают», — отметил Денис Беляев.

По итогам обсуждения участники подготовили обращение в профильные ведомства. Специалистам предстоит рассмотреть возможные варианты расширения парковочного пространства с учетом действующих требований к благоустройству территории и интересов всех собственников жилья.

Татьяна Кавторева сообщила, что тема организации парковок остается одной из самых востребованных в обращениях граждан. По ее словам, при разработке решений важно учитывать потребности владельцев автомобилей, сохранять зеленые зоны и обеспечивать безопасность пешеходов во дворах.