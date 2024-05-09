Вальс «От сердца к сердцу» прошел в Подмосковье ко Дню Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:23 Вальс «От сердца к сердцу» прошел в Подмосковье ко Дню Победы Пресс-служба Единой России МО

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Вальс «От сердца к сердцу» провели в Московской области. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В танце приняли участие молодые люди, кадеты, семьи участников специальной военной операции и офицеры действующей армии. Инициатива проведения импровизированного бала принадлежит «Женскому движению „Единой России“», которое организовало мероприятие одновременно в Дмитрове и Люберцах.

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Координатор «Женского движения Единой России» в Московской области, региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова выразила восхищение и отметила важность данного мероприятия. Она подчеркнула значение майского вальса как символа русских традиций и возможности возврата к корням.

Поздравив жителей Московской области, ветеранов и тружеников тыла с Днем Великой Победы, Мишонова пожелала новой победы всем воинам, выполняющим свой долг в зоне спецоперации.

В Дмитрове майский вальс состоялся на Советской площади, а в Люберцах акция прошла 8 мая. На них присутствовали представители Советов депутатов городских округов, члены фракции «Единая Россия», а также главы муниципалитетов.

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