Вакцинацию жителей против гриппа начали в Королеве

Ежегодная прививочная кампания стартовала в поликлиниках наукограда. Кроме того, все желающие смогут вакцинироваться от гриппа в мобильном пункте, который начал работу с 1 сентября.

Для прохождения вакцинации нужно обратиться к терапевту или педиатру своей поликлиники по предварительной записи. Пациента после осмотра направят в прививочный кабинет. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот @eregistratura_mo_bot в Telegram.

Мобильный пункт вакцинации работает в гипермаркете «Globus» на улице Коммунальная, дом № 1, и принимает жителей с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В этом сезоне прививки выполняют с применением вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» — для взрослых и «Ультрикс-квадри» — для детей. Кроме того, можно вакцинироваться от пневмококковой инфекции.