Вакцинацию от гриппа провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Выездная бригада врачей работала в парке 13 сентября. Все желающие жители Воскресенска могли проверить свое здоровье и сделать прививку от гриппа.

За этот день медики вакцинировали 27 человек. А всего за лето выездную диспансеризацию в парке усадьбы Кривякино прошли около 800 жителей округа.

Заведующая поликлиникой № 4 Мария Харлашина отметила, что особенно вакцинация необходима детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Прививка не дает гарантии, что человек не заболеет гриппом, но значительно снижает тяжесть болезни и вероятность последствий.

Участница областного проекта для пожилых людей «Активное долголетие» Нина Сергачева рассказала, что вместе с семьей прививается от гриппа каждый год и уже оценила положительный эффект. На вакцинацию она приехала вместе с мужем

В сентябре также пройдет выездная вакцинация в сквере «Березовая роща» в Белоозерском, в домах культуры «Цементник», села Конобеево и деревни Губино, в парке «Москворецкий». Расписание работы врачей опубликовано в сообществе Воскресенской областной больницы.