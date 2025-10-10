Вакцинацию от гриппа проведут в мобильном пункте у ТЦ «Б-Класс» в Серпухове

В Серпухове закупили мобильный пункт, благодаря которому принимают активные меры по обеспечению здоровья жителей. Благодаря тесному сотрудничеству с ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России медики проводят выездную вакцинацию по четвергам, пятницам и субботам.

Работа мобильных пунктов — удобное решение для жителей. Они могут поставить прививку без предварительной записи. Особенно важно задуматься о профилактике пациентам в группе риска — пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями.

Перед вакцинацией врач проведет тщательный осмотр. В пункте используют только современные, безопасные и эффективные вакцины, которые полностью соответствуют рекомендациям Минздрава России.

Мобильная приемная работает у торгового центра «Б-Класс» по четвергам и пятницам с 12:00 до 18:00, а в субботу — с 10:00 до 16:00. Для прохождения вакцинации достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.