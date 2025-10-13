Вакцинацию от гриппа проведут в клубе «Активное долголетие» в Химках 16 октября

Медики приглашают жителей Химок сделать прививку без предварительной записи в клубе «Активное долголетие». Для процедуры необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Акция будет проводиться с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Кирова, владение № 24. Перед вакцинацией каждый пациент пройдет обязательный врачебный осмотр для выявления возможных противопоказаний.

«В Химки уже завезли партии препаратов против новых штаммов вирусов, которые эпидемиологи прогнозируют в этом осенне-зимнем сезоне. Прививку против гриппа делают отечественными вакцинами. По результатам многочисленных исследований наши лекарства доказали свою безопасность и эффективность. Прививаться я рекомендую всем: и взрослым, и детям. Особенное внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями», — поделилась заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

С начала осеннего периода в округе уже привились более 64 тысяч человек, включая 17 тысяч детей. Сделать прививку можно также в любой поликлинике города.