Вакцинацию от гриппа прошли свыше 83 тысяч жителей Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск продолжают прививать жителей от гриппа в рамках профилактической кампании. На сегодняшний день защиту от вируса получили более 83 тысяч человек, среди них свыше 20 тысяч детей.

Применяются только российские вакцины: для юных пациентов используется четырехвалентная «Ультрикс Квадри», взрослым предлагают «Грипол Плюс», «СовиГрипп» и «Флю-м». Медики уделяют особое внимание людям старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями.

«Грипп представляет собой серьезное заболевание с потенциальными рисками осложнений. Лучший метод профилактики — это своевременно сделанная прививка, защищающая как самого вакцинированного, так и окружающих. Сделать прививку можно до конца ноября», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Записаться на вакцинацию жители могут по номеру 122, через портал Госуслуг или чат-бота Денис в Телеграме. Прививочные кабинеты работают с 8:00 до 20:00 в поликлиниках, а в амбулаториях и ФАПах — до 19:00.