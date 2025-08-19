Вакцинацию домашних животных проведут в парке Жуковского

Мероприятие пройдет 19 августа в городском парке культуры и отдыха, предоставляя возможность владельцам обезопасить своих питомцев от опасных заболеваний. Время проведения акции — с 14:00 до 18:00.

Ветеринарные специалисты будут работать в специально оборудованном павильоне, расположенном рядом с медиацентром. В рамках акции владельцы домашних животных смогут не только вакцинировать своих питомцев, но и зарегистрировать их в базе данных, а также чипировать.

«Вакцинация домашних животных является важной и необходимой мерой для защиты питомцев от различных опасных заболеваний, которые могут нанести серьезный вред их здоровью и даже привести к летальному исходу», — подчеркивают специалисты ветеринарной службы.

Для получения более подробной информации о проведении акции по вакцинации домашних животных, а также для уточнения всех интересующих вопросов, жители округа могут обратиться по телефону: 8(495)556-89-10.