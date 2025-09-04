Вакцинация жителей от гриппа началась в Химках

С началом осеннего сезона в Химках стартовала массовая вакцинация против гриппа. Перед прививкой каждый пациент проходит обязательный осмотр у терапевта или педиатра.

Врачи Химкинской клинической больницы призывают жителей заранее позаботиться о своем здоровье и сделать прививку, чтобы встретить пик заболеваемости во всеоружии. Для детей и взрослых доступны две отечественные вакцины: «Совигрипп», которая защищает от трех штаммов вируса, и четырехвалентная «Ультрикс квадри». При этом «Ультрикс квадри» подходит для детей с шестимесячного возраста.

«Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, что позволяет организму эффективно противостоять вирусу к началу пика заболеваемости, который обычно приходится на начало зимы», — отметил эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян.

Прививки от гриппа не гарантируют защиту на 100%. Но это не значит, что прививаться не надо: у вакцинированных людей вероятность заболеть как минимум в два раза ниже. Пренебрегать риском не стоит, так как грипп иногда вызывает тяжелые осложнения. Прививка значительно облегчает течение болезни и снижает вероятность развития осложнений.

«Вакцинация от гриппа — важный шаг в заботе о здоровье каждого жителя Химок. Она помогает защитить особенно уязвимые группы населения — детей и пожилых людей, снижая нагрузку на медицинскую систему в сезон обострения заболеваний. Призываю всех не откладывать и пройти вакцинацию, чтобы сохранить здоровье своей семьи и близких», — сказала депутат, председатель Совета медицинских сестер Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова.

Для процедуры потребуются паспорт и полис ОМС. Записаться можно через портал «Госуслуги», по единому номеру 122 или в регистратуре поликлиники.