Вакцинация взрослых от гриппа началась в Подмосковье

Кампания по вакцинации взрослых от гриппа началась в Подмосковье. Для этого в поликлиники поставили безопасные отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, прививку в поликлиниках также можно сделать детям.

«Важно помнить, что иммунопрофилактика — самый эффективный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому вакцинацию особенно важно пройти людям с хроническими заболеваниями», — сказал он.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. Перед этим врач проведет осмотр для выявления возможных противопоказаний.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 или Telegram-бот.