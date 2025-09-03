Вакцинация взрослого населения от гриппа началась в Подольске

В Подольскую областную клиническую больницу привезли 30 тысяч доз вакцин. С начала сентября во всех поликлиниках округа можно сделать прививку от гриппа, ОРВИ и пневмококка препаратами отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп».

Вакцины содержат актуальные штаммы гриппа А H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Они действуют мягко, но эффективно. Иммунизация необходима людям призывного и старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, медработникам, педагогам и работникам социальной сферы. Воздержаться от прививки необходимо в период болезни, обострения хронического заболевания, при тяжелой аллергической реакции на компоненты препаратов.

В августе первая партия вакцины отечественного производства «Ультрикс Квадри» объемом 18 тысяч доз поступила в Подольскую детскую больницу.