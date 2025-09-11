Вакцинация от гриппа стартовала в Наро-Фоминске

Жителям округа предоставлена возможность защитить себя и своих близких от гриппа в рамках ежегодной кампании по вакцинации населения. Министерство здравоохранения Московской области подчеркивает, что иммунизация — это самый эффективный и надежный способ предотвращения распространения вирусного заболевания и минимизации риска серьезных осложнений.

Заместитель главы муниципалитета Наталья Трофимова посетила больницу для вакцинации.

«Я сама врач, и прекрасно понимаю значимость вакцинации для укрепления иммунитета. Призываю всех жителей округа не откладывать визит в поликлинику и пройти вакцинацию. Это простой и эффективный способ защитить себя и своих близких от осложнений при заболевании гриппом. То есть протекать заболевание будет в более легкой форме», — сообщила Наталья Трофимова.

В медицинские учреждения Наро-Фоминска поступили отечественные вакцины, разработанные с учетом актуальных штаммов вируса: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Пройти процедуру вакцинации можно во всех подразделениях больницы. Перед проведением иммунизации каждый пациент в обязательном порядке проходит осмотр у медицинского работника — терапевта, педиатра или врача общей практики. Это необходимо для выявления возможных противопоказаний и обеспечения безопасности процедуры. Вакцинация проводится бесплатно для всех граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования.