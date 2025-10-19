Вакцинация от гриппа прошла в клубе «Активное долголетие» в Химках

В клубе «Активное долголетие» провели вакцинацию от гриппа для всех жителей Химок. Прививка позволяет снизить риски серьезных осложнений, особенно у пожилых людей и детей.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель.

«Если вы переболеете без прививки — это намного тяжелее! Когда был ковид, я успел привиться и болел всего 10 дней на больничной койке, а люди — больше месяца, с реанимацией. Также и с гриппом — если вы сделали прививку, вы можете заболеть, но это будет значительно легче», — отметил житель Химок Александр Маркин.

Напомним, вакцинация от гриппа проходит в клубе «Активное долголетие» каждый четверг. Сделать прививку может любой желающий с 10:00 до 12:00. При себе необходимо иметь лишь паспорт и полис ОМС. Клуб находится по адресу: улица Кирова, владение 24.

Предварительная запись не требуется. Перед процедурой врач проведет осмотр и уточнит, имеются ли противопоказания к прививке.

Кроме того, вакцинироваться можно в мобильных пунктах или в поликлинике по месту жительства.

Отметим, с начала осени прививку сделали более 64 тысяч химчан, из них свыше 17 тысяч — дети.