Вагоностроительный завод в Мытищах модернизировал производство в 2025 году

Несколько важных производственных объектов ввели в эксплуатацию на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах. Также на заводе установили новые станки.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что на предприятии появился универсальный стенд для сварки кузова вагона.

Также компания установила трансбордер, который позволяет перемещать собранные конструкции между производственными площадками.

Для механосборочного цеха №416 приобрели семь фрезерных станков, шесть – токарных и один – внутришлифовальный. Они дадут возможность нарастить мощности производства.

Процесс обновления на предприятии «Метровагонмаш» проходит в целях обеспечения технологического суверенитета России в сфере создания вагонов метро.

Один из приоритетов проекта – локализация выпуска ключевых компонентов.