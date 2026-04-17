В Звездном городке для экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» выбрали кедры

В Звездном городке рассказали, почему для экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» выбрали именно кедры. Как отметил космонавт Олег Артемьев, этот выбор связан с историей освоения космоса.

«В память о первом позывном первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. У него был позывной Кедр. Заря, Заря, я Кедр. Так он вещал с орбиты», — пояснил Артемьев.

Акция проходит в городском округе с 2019 года. Тогда ее запуск приурочили к 55-летию Звездного городка. Первые саженцы — кедры, привезенные из Сибири, — стали основой памятной аллеи.

В высадке деревьев участвовали не только местные жители, но и представители космической отрасли. В Звездный городок приехали известные космонавты — Петр Климук, Борис Волынов, а также Валентина Терешкова.

Как отметил Артемьев, все высаженные тогда деревья успешно прижились. Сегодня кедры уже заметно окрепли.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»за годы проведения стала традиционной для Подмосковья. В этом году ей исполняется 13 лет.