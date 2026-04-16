В Балашихе вырос лес из 250 тысяч деревьев, посаженных в 2014 году

В Балашихе на месте бывшей вырубки появился молодой лес, высаженный в 2014 году в рамках экологической акции. Сегодня здесь уже сформировались густые насаждения, ставшие частью Горенского лесопарка.

Деревья сажали волонтеры. Один из них, Иван Воропаев, напомнил, как их учили правильно высаживать сосны и работать с инструментами.

Ранее территория сильно пострадала из-за нашествия жука-короеда, из-за чего лес пришлось вырубить. Однако в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» здесь высадили около 250 тысяч саженцев. В посадках приняли участие порядка пяти тысяч человек.

Сегодня на этом месте — плотные заросли сосен, берез и других деревьев. Лес постепенно разрастается, и со временем уже трудно будет определить его искусственное происхождение.

Эти места привлекают не только жителей близлежащих районов, но и диких животных. Можно встретить лосей, для которых молодые деревья служат источником пищи.

В селе Троицкое под Мытищами также подвели итоги акции «Наш лес. Посади свое дерево».